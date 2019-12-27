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Берлин отказался оказывать Киеву военную помощь

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Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

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23:12   27 Декабря 2019
Весь мир

Путин определил облик десятилетия по мнению Financial Times

Путин определил облик десятилетия по мнению Financial Times

Президент России Владимир Путин вошел в опубликованный в пятницу газетой Financial Times список «50 людей десятилетия». Британские журналисты выбрали 19 видных политических фигур, 22 бизнесмена и девять человек из области культуры, науки, спорта и шоу-бизнеса.

Наряду с российским лидером в список попали президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и председатель КНР Си Цзиньпин.

Также журналисты FT отметили экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, пакистанскую активистку и нобелевского лауреата Малалу Юсуфзай, лидера протестных акций в Гонконге Джошуа Вонга и торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, чье самоубийство в 2011 году считается началом «жасминовой революции» в Тунисе и «арабской весны».

Кроме того, «облик десятилетия определил», по мнению британцев, бывший начальник московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков,  который в 2016 году уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства.

«Бизнесменами десятилетия» стали глава Apple Тим Кук и основатель Amazon Джефф Безос, бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги, сооснователь и руководитель Netflix  Рид Хастингс и один из основателей Uber Трэвис Каланик, глава Tesla Илон Маск и основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма.

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Автор: Мария Милкевич
#путин

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