Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

Украинское издание «theБабель» с нового года закрывается из-за отсутствия финансирования, заявили его соучредители и руководители Екатерина Коберник и Глеб Гусев.

Коберник сообщила в пятницу в Facebook, что ей неизвестно, почему инвесторы решили отказаться от финансирования проекта.

«Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой, не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба (Гусева) среди них не будет», — рассказала она.

Известно, что инвестором издания был украинский олигарх Игорь Коломойский.