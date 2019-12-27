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 «Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»

«Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»
Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

 Зеленский уволил бывшего начальника СБУ с военной службы

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21:21   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

Украинское издание «theБабель» с нового года закрывается из-за отсутствия финансирования, заявили его соучредители и руководители Екатерина Коберник и Глеб Гусев.

Коберник сообщила в пятницу в Facebook, что ей неизвестно, почему инвесторы решили отказаться от финансирования проекта.

«Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой, не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба (Гусева) среди них не будет», — рассказала она.

Известно, что инвестором издания был украинский олигарх Игорь Коломойский.

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Автор: Мария Милкевич

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