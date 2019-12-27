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21:15   27 Декабря 2019
Политика

Американских демократов возглавила радикальная Окасио-Кортес, и Пелоси полеряла контроль

Американских демократов возглавила радикальная Окасио-Кортес, и Пелоси полеряла контроль

Контроль над американской Демократической партией получила самая молодая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, которая подталкивает партию к радикальным позициям. По мнению конгресмена Стива Скализа, Пелоси утратила контроль над демократами.

По словам Скализа, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси утратила влияние на демократов и уступила лидерство левой фракции. Именно поэтому, заметил Скализ, и стал возможным импичмент Трампу.

Также конгрессмен напомнил, что Пелоси изначально сомневалась насчет импичмента и склонялась скорее к простому судебному разбирательству. Но скандал, связанный с отношениями Трампа и Зеленского все же побудил ее представить статьи об импичменте в обход республиканцев, пишет Newsweek.

Также издание сообщает, что Окасио-Кортес и ее сторонники не поддерживали Пелоси. Так, несмотря на то, что партия избежала раскол, «левые» внесли свои изменения в вопросах здравоохранения, климата и перераспределения богатств.

 

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Автор: Галина Кандинская
#сша #демократическая партия

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