Земан может отказаться от поездки на 75-летие Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан может отказаться от участия в Параде Победы 9 мая 2020 года в Москве. Об этом он заявил в интервью пражскому сетевому изданию Parlamentnilisty в пятницу, 27 декабря.

Чешский лидер отметил, что после того, как Москва осудила празднование Прагой Дня памяти, он раздумывает об отказе.

По словам Земана, если он все же поедет, то скажет россиянам:

«Что если бы вы перелистнули [эту] страницу и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?»

Напомним, 13 декабря президент Чехии подписал закон об основании «Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году». Он будет отмечаться в стране 21 августа.

Ранее МИД РФ заявил, что разочарован законом, который показывает «стремление Праги... возвращаться к событиям полувековой давности» в современном контексте.