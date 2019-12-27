США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

Компании, участвующие в реализации «Северного потока — 2», могут избежать санкций США, если свернут все работы по газопроводу до 20 января. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявили в Госдепартаменте.

Американская сторона введет санкции, если компании «немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности», предупреждает ведомство.

«Связанные с проектом стороны должны завершить работы в течение 30 дней [после принятия закона — ред.]», — cказано в сообщении.

В Госдепе также отметили, что в течение 60 дней госсекретарь подготовит отчет конгрессу, где будет проведен анализ нарушителей закона.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что «Северный поток — 2» будет реализован до конца следующего года.

Неделю назад глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на новый год, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока — 2».