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21:25   27 Декабря 2019
Россия

США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

Компании, участвующие в реализации «Северного потока — 2», могут избежать санкций США, если свернут все работы по газопроводу до 20 января. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявили в Госдепартаменте. 

Американская сторона введет санкции, если компании «немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности», предупреждает ведомство. 

«Связанные с проектом стороны должны завершить работы в течение 30 дней [после принятия закона — ред.]», — cказано в сообщении.

В Госдепе также отметили, что в течение 60 дней госсекретарь подготовит отчет конгрессу, где будет проведен анализ нарушителей закона. 

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что «Северный поток — 2» будет реализован до конца следующего года. 

Неделю назад глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на новый год, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока — 2». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир #северный поток-2

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