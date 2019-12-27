«Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»

«Газпром» перевел 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу», выполнив решение Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании в Twitter.

«Мы подтверждаем получение от «Газпрома»2,9 миллиарда компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», — сообщила украинская компания.

Обе стороны продолжают вести переговоры по поводу условий дальнейшего сотрудничества после завершения действующего соглашения 1 января 2020 года.

Ранее «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.