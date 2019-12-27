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20:57   27 Декабря 2019
Россия

«Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»

«Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»

«Газпром» перевел 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу», выполнив решение Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба украинской компании в Twitter.

«Мы подтверждаем получение от «Газпрома»2,9 миллиарда компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», — сообщила украинская компания. 

Обе стороны продолжают вести переговоры по поводу условий дальнейшего сотрудничества после завершения действующего соглашения 1 января 2020 года. 

Ранее «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #нафтогаз украины

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