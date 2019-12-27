Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

 «Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»

«Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»
Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

 Зеленский уволил бывшего начальника СБУ с военной службы

Зеленский уволил бывшего начальника СБУ с военной службы
Земан может отказаться от поездки на 75-летие Победы в Москву

Земан может отказаться от поездки на 75-летие Победы в Москву

 Турция сделала ставку на боевиков «Фейлак аш-Шам», пополнивших ряды террористов ПНС Ливии

Турция сделала ставку на боевиков «Фейлак аш-Шам», пополнивших ряды террористов ПНС Ливии
США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку работ

 «Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»

«Нафтогаз» подтвердил получение трех миллиардов долларов от «Газпрома»
Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

Финансируемое Коломойским украинское издание «theБабель» закрывается

 Зеленский уволил бывшего начальника СБУ с военной службы

Зеленский уволил бывшего начальника СБУ с военной службы
Земан может отказаться от поездки на 75-летие Победы в Москву

Земан может отказаться от поездки на 75-летие Победы в Москву

 Турция сделала ставку на боевиков «Фейлак аш-Шам», пополнивших ряды террористов ПНС Ливии

Турция сделала ставку на боевиков «Фейлак аш-Шам», пополнивших ряды террористов ПНС Ливии
20:50   27 Декабря 2019
Весь мир

США и Турция одинаково заинтересованы в поддержке террористов ПНС Ливи

США и Турция одинаково заинтересованы в поддержке террористов ПНС Ливи

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что Турция и США одинаково заинтересованы в поддержке террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Текущую ситуацию в Ливии и Сирии обсудил в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин. Издание не исключает, что участники встречи могли поднять тему сотрудничества Турции и бандитов ПНС Ливии.

«Я не сомневаюсь в том, что был затронут вопрос поставки Турцией оружия в Ливию. У нас с Турцией слишком разные подходы к ливийской проблеме. Если Турция поддерживает так называемое Правительство национального согласия – марионетку США, то мы – нет», – отметил эксперт.

Турецкая позиция по отношению к Ливии кажется весьма странной, отмечает издание. Поддерживая террористов ПНС, Турция проводит схожую Соединенным Штатам политику. Вашингтон и Анкара в равной степени заинтересованы в продолжении хаоса в Ливии, потому что это им выгодно

США хотят с помощью бандитов ПНС контролировать цены на нефть, а Турция видит перед собой плацдарм, когда смотрит на Ливию.

«Несмотря на то, что Эрдоган противостоит США из-за С-400 и Сирии, тем не менее, он поддерживает ПНС и фактически находится в одном окопе с США, которые хотят утвердить в Ливии марионеточное правительство», – заключил специалист.

Ранее стало известно, что Турция перебросила порядка семи тысяч боевиков в Ливию, чтобы те сражались на стороне террористов ПНС. Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, а также перебрасывает по морю и воздуху отряды наемников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#турция #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...