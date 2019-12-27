США и Турция одинаково заинтересованы в поддержке террористов ПНС Ливи

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что Турция и США одинаково заинтересованы в поддержке террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Текущую ситуацию в Ливии и Сирии обсудил в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин. Издание не исключает, что участники встречи могли поднять тему сотрудничества Турции и бандитов ПНС Ливии.

«Я не сомневаюсь в том, что был затронут вопрос поставки Турцией оружия в Ливию. У нас с Турцией слишком разные подходы к ливийской проблеме. Если Турция поддерживает так называемое Правительство национального согласия – марионетку США, то мы – нет», – отметил эксперт.

Турецкая позиция по отношению к Ливии кажется весьма странной, отмечает издание. Поддерживая террористов ПНС, Турция проводит схожую Соединенным Штатам политику. Вашингтон и Анкара в равной степени заинтересованы в продолжении хаоса в Ливии, потому что это им выгодно

США хотят с помощью бандитов ПНС контролировать цены на нефть, а Турция видит перед собой плацдарм, когда смотрит на Ливию.

«Несмотря на то, что Эрдоган противостоит США из-за С-400 и Сирии, тем не менее, он поддерживает ПНС и фактически находится в одном окопе с США, которые хотят утвердить в Ливии марионеточное правительство», – заключил специалист.

Ранее стало известно, что Турция перебросила порядка семи тысяч боевиков в Ливию, чтобы те сражались на стороне террористов ПНС. Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, а также перебрасывает по морю и воздуху отряды наемников.