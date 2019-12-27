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20:29   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

На Украине пожаловались, что Германия отказала стране в военной помощи

На Украине пожаловались, что Германия отказала стране в военной помощи

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью немецкой медиагруппе RND, что обратился за военной поддержкой к Германии, но получил отказ. Интервью с главой украинского МИД было опубликовано в пятницу, 27 декабря.

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится усилить обороноспособность Украины», — признался Пристайко.

По словам министра, Европейский союз, а именно ФРГ, многое сделали для Украины, однако слишком мало для прекращения гибели людей. Он отметил, что Киев ценит вклад Ангелы Меркель, но надеется на большую поддержку.

В это же время, 26 декабря Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о поставке второй партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что это удалось совершить благодаря «сосредоточию ресурсов».

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Автор: Галина Кандинская
#сша #украина #германия #пристайко

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