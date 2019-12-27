Елену Батурину объявили в федеральный розыск

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по делу о клевете после нескольких ее неявок в суд. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, представляющего интересы потерпевшей стороны.

«Суд выписал предписание о явке Батуриной, объявив ее в федеральный розыск в связи с неявкой на заседания», — цитирует агенство адвоката.

Батурину обвиняют в клевете по части первой статьи 128 УК РФ. Производство началось после заявления Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

Дело о клевете по закону может быть рассмотрено в отсутствии обвиняемого, однако суд в Калмыкии усмотрел в неявке Батуриной пренебрежение. Постановление о розыске бизнес-леди может быть обжаловано до того момента, как поступит для исполнения в МВД.

Савочкин, в свою очередь, выразил надежду, что вдова бывшего мэра столицы добровольно явится в суд. Сама Батурина в курсе о возбужденном деле, так как наняла четырех адвокатов.