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20:29   27 Декабря 2019
Россия

Елену Батурину объявили в федеральный розыск

Елену Батурину объявили в федеральный розыск

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по делу о клевете после нескольких ее неявок в суд. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, представляющего интересы потерпевшей стороны. 

«Суд выписал предписание о явке Батуриной, объявив ее в федеральный розыск в связи с неявкой на заседания», — цитирует агенство адвоката. 

Батурину обвиняют в клевете по части первой статьи 128 УК РФ. Производство началось после заявления Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

Дело о клевете по закону может быть рассмотрено в отсутствии обвиняемого, однако суд в Калмыкии усмотрел в неявке Батуриной пренебрежение. Постановление о розыске бизнес-леди может быть обжаловано до того момента, как поступит для исполнения в МВД.

Савочкин, в свою очередь, выразил надежду, что вдова бывшего мэра столицы добровольно явится в суд. Сама Батурина в курсе о возбужденном деле, так как наняла четырех адвокатов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #уголовное дело #политика #общество #батурина

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