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20:04   27 Декабря 2019
Россия

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу»  2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил представитель российской компании в пятницу, 27 декабря.

Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, которые предусматривал протокол по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

Напомним, в 2017 и в 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа. Российскую компанию обязали выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов.

Согласно протоколу о сотрудничестве, российская компания заключит межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» и договор по бронированию мощностей для транспортировки с «Нафтогазом». Правительство Украины подпишет с «Газпромом» «мировую» о снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов. 

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Автор: Арсений Аскольский
#нафтогаз #газпром

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