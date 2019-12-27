«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил представитель российской компании в пятницу, 27 декабря.

Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, которые предусматривал протокол по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

Напомним, в 2017 и в 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа. Российскую компанию обязали выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов.

Согласно протоколу о сотрудничестве, российская компания заключит межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» и договор по бронированию мощностей для транспортировки с «Нафтогазом». Правительство Украины подпишет с «Газпромом» «мировую» о снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов.