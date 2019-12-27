Турция сделала ставку на боевиков «Фейлак аш-Шам», пополнивших ряды террористов ПНС Ливии

В Триполи направят сирийских террористов из группировок «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на скрытый источник.

Триполи поставлял оружие в Сирию в 2011 году, а также некоторых полевых командиров для поддержки сирийских террористов. а в 2014 году сирийцы из «Фейлак аш-Шам» сами стали направлять боевиков в Ливию, чтобы поддерживать борьбу с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, пишет ФАН.

Под руководством фельдмаршала Хафтара ЛНА проводит антитерроритсическую операцию «Аль-Карама» в Ливии. Ее главная цель — очистить страну от боевиков, которые захватили ливийские территории после революции 2011 года, которую поддержали Соединенные Штаты. Сейчас большая часть Ливии подконтрольна ЛНА, но столица страны — Триполи — оккупирована террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Представители ПНС Ливии не раз были уличены в связях с запрещенными в Российкой Федерации организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья мусульмане»*.

Турция же активно поддерживает боевиков ПНС и снабжает их наемниками и военной техникой, в том числе беспилотниками. Так, поступила информация о том, что в порт Триполи под молдавский флагом прибыло судно Amazon с целой партией новых турецких бронемашин MRAP Kirpi II и Vuran на борту.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, во второй половине октября в Ливию были переправлены около двух тысяч наемников из Турции. в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О том, что партия прибыла, сообщил полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи, его в октябре взяли в плен военные ЛНА. Ранее ФАН публиковал перевод видеозаписи с допросом капитана.

* Организация запрещена на территории России.