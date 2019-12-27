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20:18   27 Декабря 2019
Весь мир

Молодежь Триполи насильно заставляют сражаться за террористов ПНС Ливии

Молодежь Триполи насильно заставляют сражаться за террористов ПНС Ливии

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов считает, что оказать реальное влияние на ситуацию в Ливии очень сложно. Об этом он заявил в пятницу, 27 декабря, в беседе с Федеральным агентством новостей

Агентство предложило Долгову прокомментировать ситуацию с похищением молодежи бандой «Абу Салим», которая подконтрольна так называемому Правительству национального согласия Ливии. Напомним, участники банды пытались заставить сражаться молодых людей на стороне Триполи. 

Эксперт, в свою очередь, объяснил, что ПНС Ливии имеет вооруженное крыло, в состав которого входят исламистские группировки, которые ранее считались радикальными. 

«То, что имели место похищения иностранных рабочих и молодых людей, чтобы заставлять воевать их на своей стороне — это, безусловно, незаконно и является преступлением по всем юридическим нормам, так как это похищение людей», — отметил собеседник ФАН.

Однако следует помнить, что это случилось из-за вооруженной борьбы за власть между двумя центрами сил. При этом часть внешних акторов поддерживает разные стороны, уточнил эксперт.

Так, Анкара и Доха поддерживают ПНС. Из-за поддержки Правительства национального согласия со стороны президента Тайипа Эрдогана ситуация обостряется еще больше, отметил доктор исторических наук. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #триполи

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