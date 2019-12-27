Турция пытается возродить Османскую Империю, поддерживая терроризм — Федоров

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что России нужно жестко отстаивать свою позицию на международной арене, когда речь идет о предоставлении военной помощи со стороны тех или иных государств боевикам террористических организаций. Такое мнение он выразил в беседе с изданием «Слово и дело».

Текущую ситуацию в Ливии и Сирии обсудил в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин. Журналисты узнали у Федорова, обсуждался ли российским лидером ливийский кризис, особенно на фоне официального обращения террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии за военной помощью к Анкаре.

«Президенту естественно виднее, какие именно вопросы обсуждать... Ливийский вопрос, и вся ситуация в Ливии является чувствительным местом для большинства стран Европы, поэтому РФ ведет активную дипломатическую деятельность по стабилизации ситуации», — отметил парламентарий.

На вопрос, как можно расценивать военную помощь Турции боевикам запрещенных в РФ террористических организаций, связанных с ПНС, парламентарий предложил рассмотреть легитимность «правительства».

«Турция очень активно участвует в поддержке террористических организаций по всему миру – это такая особенность, при помощи которой турецкое руководство пытается восстановить Османскую империю», — отметил Федоров.

Также депутат Госдумы добавил, что в Совбезе ООН, скорее всего, никак не отреагируют на действия турецкой стороны в Ливии. Он отметил, что военно-политическому руководству России давно пора использовать более действенные способы для решения подобных проблем, например, напомнив о своем ядерном потенциале.

Он исключил международные санкции против Турции, поскольку Анкара действует в Ливии с согласия США.

«Но какие-то действия по отношению к Турции, я думаю, надо предпринимать. Здесь РФ необходимо все-таки более активно использовать свой геополитический фактор. Нужно инициировать переговорный процесс по безопасности и изменять военную доктрину. Пора начинать демонстрировать миру российский военный ядерный потенциал», — подытожил Федоров.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Так называемое ПНС Ливии захватило северо-запад страны, а также столицу Триполи.

Члены «правительства» связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» в Триполи, чтобы очистить город от террористов ПНС и установить мир в стране.