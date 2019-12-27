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 Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области
19:28   27 Декабря 2019
Весь мир

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китайские инвесторы могут вложить около 50 миллионов долларов в агропромышленный комплекс Курганской области. Об этом сообщил представитель пресс-службы Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). По его словам, Курган только в 2019 году получил разрешение на поставки в КНР.

РАСПП анализирует ситуацию в других регионах и ожидает, что объем китайских инвестиций в агропромышленный комплекс Курганской области в 2020 году составит порядка 50 миллионов долларов. Сейчас областное правительство обсуждает с китайскими партнерами создание агропромышленного кластера.

Также затрагивают соглашение о ежегодных поставках в размере 500 тысячах тонн пшеницы в КНР. Примерный объем сделки оценили в 100 миллионов долларов ежегодно. Есть принципиальное согласие сторон, поэтому осталось обсудить дополнительные условия.

Ранее Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей помог организовать поездку представителей китайских агропромышленных компаний, которая состоялась 22–24 декабря​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #общество #агрокомплекс

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