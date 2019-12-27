В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

Заместитель спикера Госсовета Крыма Владимир Бобков считает, что украинские санкции против российских авиакомпаний, чьи рейсы летают на полуостров, просто абсурдны. Он также отметил, что Киев скорее всего делает это из зависти, сообщает РИА Новости.

Украина выставила российским авиакомпаниям штрафы общей суммой около 560 миллионов долларов, об этом сообщал пресс-центр командования воздушных сил Украины.

«Мы помним, как выглядела авиационная инфраструктура, когда Крым был в составе Украины, как сам перелет на самолете был элементом роскоши для большинства крымчан. Поэтому, мне кажется, на Украине говорит зависть – они смотрят, какие инфраструктурные прорывы происходят здесь, зависть толкает на абсурдные действия. Абсурдные, потому что такими шагами мы, к сожалению, отдаляемся от необходимости выстраивать диалог», — заключил Бобков.

Кроме того, спикер подчеркнул, что украинские угрозы не прервут авиасообщение с Крымским полуостровом. Он добавил, что считает крайне затруднительным прогнозирование по украинским штрафам, так как «международные структуры убедили нас в том, чтобы мы не искали в их решениях логики…».