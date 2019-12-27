Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на вопрос по поводу сроков завершения строительства федеральной магистральной трассы «Таврида». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Аксенова, «Таврида» будет закончена по плану в следующем году. Контракт на строительство объекта истекает в декабре 2020 года, напомнил он.

«Даже есть основания предполагать, что эти работы будут выполнены раньше, подрядчик сильный, системный», — заявил глава Крыма в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Двумя месяцами ранее сообщалось, что трасса «Таврида» готова на 77%. Предполагалось, что в сентябре следующего года по четырем полосам трассы, которая должна связать Керчь и Севастополь, проедут первые автомобили.