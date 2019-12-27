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19:18   27 Декабря 2019
Россия

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на вопрос по поводу сроков завершения строительства федеральной магистральной трассы «Таврида». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Аксенова, «Таврида» будет закончена по плану в следующем году. Контракт на строительство объекта истекает в декабре 2020 года, напомнил он.

«Даже есть основания предполагать, что эти работы будут выполнены раньше, подрядчик сильный, системный», — заявил глава Крыма в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Двумя месяцами ранее сообщалось, что трасса «Таврида» готова на 77%. Предполагалось, что в сентябре следующего года по четырем полосам трассы, которая должна связать Керчь и Севастополь, проедут первые автомобили. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #таврида

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