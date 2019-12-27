Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

 До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак
В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

 Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота
Россия ответит Турции на переброску боевиков для поддержки ПНС Ливии — эксперт

Россия ответит Турции на переброску боевиков для поддержки ПНС Ливии — эксперт

 Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области
Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

 До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак
В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

 Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота
Россия ответит Турции на переброску боевиков для поддержки ПНС Ливии — эксперт

Россия ответит Турции на переброску боевиков для поддержки ПНС Ливии — эксперт

 Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области
19:11   27 Декабря 2019
Россия

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен до конца 2020 года, а поможет в этом судно «Академик Черский». Об этом сообщает ТАСС.

Российское Минэнерго ожидает, что строительство российского трубопровода продлится не дольше, чем до конца 2020 года. В строительстве поможет судно «Академик Черский», которое на данный момент находится на Дальнем Востоке.

«До конца 2020 года «Северный поток — 2» будет запущен, — сказал Новак. — Один из вариантов — это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку», — сказал Новак.

По данным сервиса Marintraffic, судно «Академик Черский» с 2016 года состоит в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот», сейчас оно располагается в порту Находки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...