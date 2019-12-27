До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен до конца 2020 года, а поможет в этом судно «Академик Черский». Об этом сообщает ТАСС.

Российское Минэнерго ожидает, что строительство российского трубопровода продлится не дольше, чем до конца 2020 года. В строительстве поможет судно «Академик Черский», которое на данный момент находится на Дальнем Востоке.

«До конца 2020 года «Северный поток — 2» будет запущен, — сказал Новак. — Один из вариантов — это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку», — сказал Новак.

По данным сервиса Marintraffic, судно «Академик Черский» с 2016 года состоит в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот», сейчас оно располагается в порту Находки.