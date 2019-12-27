Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турецкая сторона продолжает перебрасывать боевиков из Сирии для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Перевалочный пункт — аэропорт Туниса.

По информации портала FlightRadar24, Airbus A-320–214 Ливийских авиалиний вылетел из тунисского аэропорта «Сфакс» в пятницу, 27 декабря, и приземлился в ливийском аэропорту «Мисурата». Второй самолет вылетел из аэропорта Туниса и прибыл в Триполи, захваченный боевиками ПНС Ливии, передает ФАН.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари сообщал, что Анкара перебрасывает боевиков в Ливию через тунисский аэропорт. Турция перебрасывает боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ) через Тунис, чтобы они прибыли в захваченные ПНС Ливии города Митиге, Мисурата и Зуваре.

Также Анкара снабжает террористов из ПНС Ливии военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами. Об этом стало известно по итогам расследования Федерального агентства новостей. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отрицал, что Анкара активно помогает боевикам из ПНС Ливии. По его словам, турецкие военные незамедлительно прибудут в Ливию, если Правительство национального согласия Ливии попросит ее об этом.