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 Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса
19:10   27 Декабря 2019
Весь мир

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турецкая сторона продолжает перебрасывать боевиков из Сирии для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Перевалочный пункт — аэропорт Туниса.

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

По информации портала FlightRadar24, Airbus A-320–214 Ливийских авиалиний вылетел из тунисского аэропорта «Сфакс» в пятницу, 27 декабря, и приземлился в ливийском аэропорту «Мисурата». Второй самолет вылетел из аэропорта Туниса и прибыл в Триполи, захваченный боевиками ПНС Ливии, передает ФАН.

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари сообщал, что Анкара перебрасывает боевиков в Ливию через тунисский аэропорт. Турция перебрасывает боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ) через Тунис, чтобы они прибыли в захваченные ПНС Ливии города Митиге, Мисурата и Зуваре.

Также Анкара снабжает террористов из ПНС Ливии военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами. Об этом стало известно по итогам расследования Федерального агентства новостей. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отрицал, что Анкара активно помогает боевикам из ПНС Ливии. По его словам, турецкие военные незамедлительно прибудут в Ливию, если Правительство национального согласия Ливии попросит ее об этом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #общество #тунис

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