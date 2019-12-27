Россия ответит Турции на переброску боевиков для поддержки ПНС Ливии — эксперт

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что на заседании Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина неизбежно были затронуты последние события в Ливии и реакция на них со стороны Москвы.

Участники совещания уделили особое внимание проблеме террористической активности в Идлибе и ситуации в Ливии. В Совбезе поддержали международные усилия по урегулированию в североафриканской стране.

Ранее стало известно, что Турция перебросила порядка семи тысяч боевиков в Ливию, чтобы те сражались на стороне террористического Правительства национального согласия (ПНС). Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, а также перебрасывает по морю и воздуху отряды наемников.

Эксперт напомнил, что ситуация в конфликтных зонах Ближнего Востока и севера Африки находится под постоянным вниманием Совбеза РФ и профильных ведомств. Информация о переброске боевиков в поддержку ПНС Ливии, безусловно, анализировалась на заседании СБ, отметил Коротченко.

«По понятным причинам в публичную плоскость подобные обсуждения практически не попадают. Но это не значит, что реакции не будет – наоборот, не приходится сомневаться, что новые данные подвергнуты тщательному анализу, на основе которого будет выбран самый эффективный способ действий России с учетом ее национальных интересов», — подчеркивает собеседник издания.

Бандиты ПНС активно привлекают к войне смертников и иностранцев. При этом резолюция 197 СБ ООН исключает пребывания иностранных оккупационных сил на территории Ливии, а также поставку в страну оружия из-за рубежа. Анкара прямо нарушает международное право, отмечает издание.

По словам эксперта, реакция РФ на действия Турции будет разработана в зависимости от рекомендаций, которые будут даны на заседании Совбеза. Эксперт не решился прогнозировать действия Москвы, поскольку для этого нужно обладать всем набором информации.

«Но ливийская ситуация находится под постоянным и пристальным контролем руководства страны», — резюмировал эксперт.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. ПНС Ливии захватило северо-запад страны, а также столицу Триполи.

Члены ПНС связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» в Триполи, чтобы очистить город от террористов ПНС и установить мир в стране.