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18:59   27 Декабря 2019
Сирия

WikiLeaks опубликовал четыре документа ОЗХО, подтверждающих отсутствие химатаки в Сирии

WikiLeaks опубликовал четыре документа ОЗХО, подтверждающих отсутствие химатаки в Сирии

Информационный портал WikiLeaks опубликовал серию документов ОЗХО, которые подтверждают, что химической атаки в сирийском городе Дума не было. Ранее издание также доказало, что эксперты США, якобы установившие ее факт, даже не работали в Сирии.

В переписке, опубликованной WikiLeaks также содержатся данные о том, что высшие члены ОЗХО отдали приказ удалить из внутренней базы документов инженерный доклад, в котором «химическая атака» в Думе называется постановкой.

Напомним, что Соединенные Штаты пытались подставить правительство Дамаска и обвинить его в организации химической атаки мирных жителей сирийского города Дума. Однако портал WikiLeaks, организованный Джулианом Ассанджем, раскрыл, что экспертов, которые якобы установили химатаку, в это время просто не было в Сирии. Итоговый доклад по «подставному» исследованию атаки хлором и вовсе был выполнен другими людьми, по данным портала.

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Автор: Лев Собакин
#сша #сирия #wikileaks #химатака

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