Подмосковный мусорный полигон «Каргашино» более не принимает отходы

Это четвертая свалка, которая прекратила работу за последние полтора месяца в Московской области. Полигон коммунальных отходов «Каргашино» в городском округе Мытищи более не принимает коммунальные отходы, передает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что полигон «Каргашино», который работал с 1984 года, окончательно закрыли. По его словам, всего на территории области функционировали 39 полигонов. Однако после реформы отрасли по обращению с отходами свалки постепенно закрывают.

«Полигон ТКО «Каргашино» исчерпал свой лимит, его необходимо было закрыть. Я давно тут работаю и могу сказать, что никогда здесь технологии захоронения не нарушались», - сообщил эколог из Мытищ Сергей Егоренко.#нашеподмосковье #экология — Press__MO (@Press__MO) 27 декабря 2019 г.

Сейчас 28 полигонов, включая «Каргашино», не принимают отходы. Ранее закрыли свалку «Воловичи» в городском округе Коломна, а также полигоны «Егорьевский» и «Непейно» в Егорьевском и Дмитровском городских округах. Еще 11 окончательно закроют в ближайшие два года.

Вместо полигонов построят 12 новых современных комплексов по переработке отходов, а также откроют четыре завода по термической обработке мусора. Жители Подмосковья поддержали раздельный сбор отходов, что позволило отправить на вторичную переработку миллион тонн мусора.