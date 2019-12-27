Подмосковный мусорный полигон «Каргашино» более не принимает отходы
Это четвертая свалка, которая прекратила работу за последние полтора месяца в Московской области. Полигон коммунальных отходов «Каргашино» в городском округе Мытищи более не принимает коммунальные отходы, передает телеканал «360».
Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что полигон «Каргашино», который работал с 1984 года, окончательно закрыли. По его словам, всего на территории области функционировали 39 полигонов. Однако после реформы отрасли по обращению с отходами свалки постепенно закрывают.
«Полигон ТКО «Каргашино» исчерпал свой лимит, его необходимо было закрыть. Я давно тут работаю и могу сказать, что никогда здесь технологии захоронения не нарушались», - сообщил эколог из Мытищ Сергей Егоренко.#нашеподмосковье #экология— Press__MO (@Press__MO) 27 декабря 2019 г.
Сейчас 28 полигонов, включая «Каргашино», не принимают отходы. Ранее закрыли свалку «Воловичи» в городском округе Коломна, а также полигоны «Егорьевский» и «Непейно» в Егорьевском и Дмитровском городских округах. Еще 11 окончательно закроют в ближайшие два года.
Вместо полигонов построят 12 новых современных комплексов по переработке отходов, а также откроют четыре завода по термической обработке мусора. Жители Подмосковья поддержали раздельный сбор отходов, что позволило отправить на вторичную переработку миллион тонн мусора.
«Это долгожданный день, особенно для тех, кто проживает рядом с полигоном. Сюда со всех сторон везли мусор. Также жителей беспокоили птицы, летающие вокруг полигона», - рассказала местная жительница Татьяна Баранова.#нашеподмосковье #экология pic.twitter.com/OtQBRZkcjs— Press__MO (@Press__MO) 27 декабря 2019 г.