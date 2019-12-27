Подмосковный мусорный полигон «Каргашино» более не принимает отходы

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

 До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак
В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

 Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота
Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

 Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса
Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

 До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак
В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

 Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота
Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

 Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса
18:28   27 Декабря 2019
Россия

Подмосковный мусорный полигон «Каргашино» более не принимает отходы

Подмосковный мусорный полигон «Каргашино» более не принимает отходы

Это четвертая свалка, которая прекратила работу за последние полтора месяца в Московской области. Полигон коммунальных отходов «Каргашино» в городском округе Мытищи более не принимает коммунальные отходы, передает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что полигон «Каргашино», который работал с 1984 года, окончательно закрыли. По его словам, всего на территории области функционировали 39 полигонов. Однако после реформы отрасли по обращению с отходами свалки постепенно закрывают.

Сейчас 28 полигонов, включая «Каргашино», не принимают отходы. Ранее закрыли свалку «Воловичи» в городском округе Коломна, а также полигоны «Егорьевский» и «Непейно» в Егорьевском и Дмитровском городских округах. Еще 11 окончательно закроют в ближайшие два года.

Вместо полигонов построят 12 новых современных комплексов по переработке отходов, а также откроют четыре завода по термической обработке мусора. Жители Подмосковья поддержали раздельный сбор отходов, что позволило отправить на вторичную переработку миллион тонн мусора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...