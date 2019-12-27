Военкорам из России угрожают террористы ПНС Ливии

Российские военкоры являются единственным серьезным источником альтернативной информации с полей в настоящее время, поэтому они вызывают агрессию со стороны террористов ПНС Ливии. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Ранее стало известно, что боевики ПНС Ливии пишут угрозы российским представителям СМИ и называют их наемниками. Жертвами происков террористов стали военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, а также журналисты Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.

Джума, комментируя ситуацию, отметил, что профессионализм, отвага и осведомленность его коллег наложились на «постоянно обсасываемую западными СМИ» историю с ЧВК «Вагнера».

«Учитывая, что проверять информацию нынче не в моде и люди кушают все, что им дают, даже не принюхиваясь к блюду, выдать Коца, [военкора Кирилла — ред.] Романовского или Поддубного за наемников сам бог велел. Тем более что им так и не удалось отыскать и продемонстрировать миру реальных российских наемников, как и российских хакеров и гэрэушников-отравителей», — убежден собеседник ФАН.

Военкор «Комсомольской правды» Коц, в свою очередь, предположил, что травля российских журналистов в социальных сетях со стороны ПНС Ливии связана с тем, что им очень хочется обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела Ливии, а журналист Олег Блохин назвал распространение подобного рода фейков особенностью работы «диванных войск» ПНС Ливии, передает его слова ФАН.