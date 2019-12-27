Военкорам из России угрожают террористы ПНС Ливии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

 До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак
В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

 Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота
Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

 Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса
Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

Аксенов не исключил досрочного завершения строительства «Тавриды»

 До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак

До конца 2020 «Северный поток — 2» будет достроен с помощью российского судна, заявил Новак
В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

В Крыму считают, что Киев от зависти вводит абсурдные санкции из-за полетов на полуостров

 Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота
Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

Китай может вложить 50 миллионов долларов в агрокомплекс Курганской области

 Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Турция снабжает террористами ПНС Ливии через аэропорт Туниса
19:07   27 Декабря 2019
Россия

Военкорам из России угрожают террористы ПНС Ливии

Военкорам из России угрожают террористы ПНС Ливии

Российские военкоры являются единственным серьезным источником альтернативной информации с полей в настоящее время, поэтому они вызывают агрессию со стороны террористов ПНС Ливии. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Ранее стало известно, что боевики ПНС Ливии пишут угрозы российским представителям СМИ и называют их наемниками. Жертвами происков террористов стали военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, а также журналисты Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.

Джума, комментируя ситуацию, отметил, что профессионализм, отвага и осведомленность его коллег наложились на «постоянно обсасываемую западными СМИ» историю с ЧВК «Вагнера». 

«Учитывая, что проверять информацию нынче не в моде и люди кушают все, что им дают, даже не принюхиваясь к блюду, выдать Коца, [военкора Кирилла — ред.] Романовского или Поддубного за наемников сам бог велел. Тем более что им так и не удалось отыскать и продемонстрировать миру реальных российских наемников, как и российских хакеров и гэрэушников-отравителей», — убежден собеседник ФАН.

Военкор «Комсомольской правды» Коц, в свою очередь, предположил, что травля российских журналистов в социальных сетях со стороны ПНС Ливии связана с тем, что им очень хочется обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела Ливии, а журналист Олег Блохин назвал распространение подобного рода фейков особенностью работы «диванных войск» ПНС Ливии, передает его слова ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #фейк #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...