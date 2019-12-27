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18:24   27 Декабря 2019
Весь мир

Израиль продолжит атаковать «иранских шпионов» в Сирии, немотря на предупреждения России

Израиль продолжит атаковать «иранских шпионов» в Сирии, немотря на предупреждения России

Востоковед Борис Долгов в беседе с «НьюИнформ» осудил действия Израиля против Ирана, жертвами которых становятся мирные жители Сирии.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили Иран и Сирию. Израиль в поисках «шпионов» из Ирана осуществляет удары по Сирийской Арабской Республике, в результате чего страдают простые жители.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН назвал переговоры лидеров двух стран важным событием, но напомнил, что такие беседы проводились уже не раз.

«Россия неоднократно указывала израильскому руководству, что нанесение ударов по территории САР –  это неправомерные действия и нарушение территориальной целостности Сирии», — отметил собеседник издания.

Востоковед считает, что израильская сторона такими атаками действует против настроенных против Израиля боевиков, забывая о нормах международного права.

 «Такие переговоры имеют положительный эффект, и Израиль заявляет, что наносит удары только по военным объектам, но, зачастую под эти удары попадают и мирные жители», — уточнил Долгов.

При этом эксперт усомнился, что Тель-Авив  прекратит атаковать сирийскую территорию, хоть и определенный положительный эффект от разговора будет.

 «Израиль неоднократно заявлял, что он имеет право обеспечивать безопасность своей территории и своих граждан, в том числе такими методами», — отметил Долгов.

Несмотря на беседу Путина и Нетаньяху, Израиль не откажется от своих противоправных действий, уверен эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #израиль

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