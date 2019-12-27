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18:30   27 Декабря 2019
Россия

СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

«Федеральное агентство новостей» рассказало о самых громких провалах российской оппозиции в уходящем году.

Начать стоит с незаконных акций, которые прошли в российских столицах — Москве и Санкт-Петербурге — этим летом. Они проводились под эгидой «поддержки» независимых кандидатов на муниципальных выборах. Если о петербургских митингах практически ничего не было слышно, то московские вызвали хоть какую-то реакцию общества. Правда, это не было одобрением, напротив, разгневанные москвичи ругали либералов за потерянные выходные.

Дальше идет «фабрика подписей», где студенты за деньги «рисовали» якобы общественную поддержку за «независимых кандидатов» от ФБК, признанного иноагентом — но об этом чуть позже. На этом попались многие «либералы», однако самой яркой стала Любовь Соболь, которую таким образом поддержало целое кладбище.

Кстати, о Соболь — этим летом «юристку» буквально выносили на диване из Московской избирательной комиссии. На следующий день она объявила о «голодовке», а после и вовсе выяснилось, что она «беременна». Три недели ей понадобилось, чтобы понять — это никому не интересно.

СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

Отдельного упоминания заслуживает УГ блогера Алексея Навального. Напомним, что позиция «Умного голосования» — за кого угодно, кроме «Единой России». Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» пытался таким образом создать группу «своих» депутатов в Мосгордуме, однако безуспешно. Избранные парламентарии попросту отнекивались от столь «великодушной помощи».

ФБК окончательно признали иностранным агентом и внесли в соответствующий реестр. А все из-за финансирования из-за рубежа, на которое «Навальный и Ко» собирались строить «Россию будущего». Не стоит забывать и о возбуждении уголовного дела по поводу отмывания денег, полученных иностранным путем.

Череда этих событий, которые ни коим образом не красят российскую «оппозицию», помогла многим людям открыть глаза и понять, что ФБК и иже с ними занимаются дешевым популизмом за денежное спасибо от Запада. Навальный и его сподвижники потеряли не только электорат, но и доверие сторонников.

СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #навальный #провал #фбк #митинги #соболь

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