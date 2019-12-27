Путин одобрил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Российский президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ, указали в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева 27 декабря.

Документ на заседании Совета Безопасности представил лично вице-премьер. В пресс-службе напомнили, что он является одним из основных документов национальной безопасности и подразумевает самостоятельное обеспечение России сельхоз продукцией в случае возможных угроз. К последним можно отнести любые чрезвычайные ситуации по типу отсутствия урожая или плохих погодных условий для выращивания продуктов.

Также подготовлена дорожная карта по реализации доктрины. В течение ближайших трех месяцев ее должно утвердить российское правительство.

«Документ предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза», — указали в пресс-службе.

Помимо этого, она предполагает создание государственного резерва и содержит показатели по самообеспечению. Например, количество овощей и бахчевых установлено на уровне 90 процентов, а семян — 75 процентов. Также ожидается, что урожайность в ближайшие годы будет повышена за счет использования нераспаханных ранее земель.