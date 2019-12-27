«Хипстерский табаско» убрали с продажи из-за угрозы взрыва упаковки

Острый соус Sriracha Hot Chili покидает полки магазинов Австралии и Новой Зеландии из-за угрозы взрыва упаковки, сообщила британская корпорация «Би-би-си» 27 декабря.

Дело в том, что в содержимом продолжается ферментация, из-за чего растет количество молочной кислоты. По утверждениям специалистов Организации стандартов пищевых товаров Австралии и Новой Зеландии бутылки с соусом, объем которых составляет 502 и 828 миллилитров, могут раздуться и взорваться. В таком случае, содержимое не только запачкает все вокруг, но и может привести к печальным последствиям, например попасть в глаз покупателю.

Стоит отметить, что указанный на упаковке срок годности — март 2021 года.

Sriracha Hot Chili изобрели в созвучном городе Тайланда Си-Рача в 1930-х годах. В его состав входит перец чили, уксус и чеснок. Обычно его используют в блюдах из морепродуктов, однако также добавляют в джемы, коктейли и леденцы. В уходящем году он обрел большую популярность в США, где его прозвали «хипстерским табаско».