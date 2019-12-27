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17:38   27 Декабря 2019
Россия

Мужчина с ножом пытался зайти в храм в центре Москвы

Мужчина с ножом пытался зайти в храм в центре Москвы

Мужчина с ножом пытался попасть в храм Сергия Радонежского в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД  в пятницу, 27 декабря.

Отмечается, что неизвестный вел себя неадекватно, он конфликтовал с охранником. При попытке отобрать нож, мужчина ранил себя. Его передали врачам, мотивы поступка устанавливаются, отметили в полиции.

Сейчас МВД проводит проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.

Храм Сергия Радонежского находится на Крапивенском переулке рядом с улицей Покровка.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #нападение #нож #храм

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