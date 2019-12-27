Мужчина с ножом пытался зайти в храм в центре Москвы

Мужчина с ножом пытался попасть в храм Сергия Радонежского в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД в пятницу, 27 декабря.

Отмечается, что неизвестный вел себя неадекватно, он конфликтовал с охранником. При попытке отобрать нож, мужчина ранил себя. Его передали врачам, мотивы поступка устанавливаются, отметили в полиции.

Сейчас МВД проводит проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.

Храм Сергия Радонежского находится на Крапивенском переулке рядом с улицей Покровка.