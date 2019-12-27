В Минобороны назвали фейком информацию о драке россиян и американцев в САР

Минобороны РФ назвало очередным фейком информацию о драке между российскими и американскими военнослужащими в САР. Об этом стало известно в пятницу, 27 декабря.

«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — прокомментировали информацию в Минобороны.

Военные российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме, подчеркнули в оборонном ведомстве России.

Ранее SOHR сообщила, что российские и американские военные якобы подрались в городе Тель-Тамер, который расположен в провинции Эль-Хасака. Инцидент произошел 25 декабря. Сообщалось, что американцы прибыли в населенный пункт, чтобы получить информацию от местных жителей, однако те обвинили их в предательстве, ведь ранее глава Белого дома Дональд Трамп приказал вывести войска из данного района. Затем в город приехали российские военные, с которыми у представителей США случился конфликт.