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17:32   27 Декабря 2019
Россия

В Минобороны назвали фейком информацию о драке россиян и американцев в САР

В Минобороны назвали фейком информацию о драке россиян и американцев в САР

Минобороны РФ назвало очередным фейком информацию о драке между российскими и американскими военнослужащими в САР. Об этом стало известно в пятницу, 27 декабря.

«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — прокомментировали информацию в Минобороны. 

Военные российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме, подчеркнули в оборонном ведомстве России. 

Ранее SOHR сообщила, что российские и американские военные якобы подрались в городе Тель-Тамер, который расположен в провинции Эль-Хасака. Инцидент произошел 25 декабря. Сообщалось, что американцы прибыли в населенный пункт, чтобы получить информацию от местных жителей, однако те обвинили их в предательстве, ведь ранее глава Белого дома Дональд Трамп приказал вывести войска из данного района. Затем в город приехали российские военные, с которыми у представителей США случился конфликт.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #миноброны #фейки

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