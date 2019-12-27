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17:06   27 Декабря 2019
Россия

Путин обсудил с египетским коллегой восстановление авиасообщения

Путин обсудил с египетским коллегой восстановление авиасообщения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси позвонил российскому главе Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе Кремля 27 декабря.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней работы, в частности реализацию крупнейшего совместного проекта — первой на египетской территории атомной электростанции «Эль-Дабаа». Отдельное внимание получила тема восстановления полноформатного воздушного сообщения. 

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года», — добавили в пресс-службе.

Путин и ас-Сиси подробно переговорили насчет урегулирования ливийского кризиса и подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в этом направлении. Также президенты отметили усилия Германии и ООН в качестве посредников политического процесса в африканской стране.

«Условлено о продолжении контактов», — подытожили в Кремле.

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Автор: Анна Манц
#путин #египет #ливия #авиасообщение #ас-сиси

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