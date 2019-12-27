Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

Ударно работаем — ударно отдыхаем! Написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Instagram и добавила видео с новогоднего корпоратива. Российские дипломаты станцевали твист.

Мария Захарова выложила в инстаграме видео танца со своим заместителем Артемом Кожиным .) pic.twitter.com/cptBVsZmcR — pol-limona❄️ (@limona_pol) 27 декабря 2019 г.

Ну а что,нормально. Все мы люди. Другие и так не могут. А корпоратив это корпоратив. — Сергей Штроков (@Dv59OLdo0Y1ljuz) 27 декабря 2019 г.

Классный у нас пресс-секретарь МИДА уважуха. — Николай Савин (@savinnikolay2) 27 декабря 2019 г.

Молодец!Умница.Умеет. — Александр Овчаренко (@alexovchar1) 27 декабря 2019 г.

Захарова умная женщина,а что танцует разве это плохо?Праздники для того и существуют,что бы люди сбрасывали стресс после трудовых будней. — Виктор Яврумов (@vik200945) 27 декабря 2019 г.

Но лезгинку лучше танцевала, но и тут просто молодчина!!! — Намик (@BWBR62xzko5OyKY) 27 декабря 2019 г.

Действительно, в августе на молодежном образовательном форуме «Машук-2019» Мария Захарова станцевала лезгинку. Тогда официальный представитель МИД РФ отметила, что научилась лезгинке прямо на форуме. По ее словам, одну из секций посвятили кавказским танцам.

???????? М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России ???????? (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

Маша у нас супер???????????????? — Денис Науменков (@Vfulfufxb2009) 22 августа 2019 г.

Ну красиво же — Татьяна Леонова (@tatkka1) 23 августа 2019 г.

Постоянно восхищаюсь этой прекрасной женщиной! Сколько в ней талантов! Умница, красавица! Столько открытости и доброжелательности в ней в сочетании с твёрдостью характера и высочайшим интеллектом, критичностью мышления. Молодец, Мария! Пусть смотрят и завидуют! — 《~Marina~》 (@Radosty0) 23 августа 2019 г.

Красивая женщина, двигается приятно — Михаил (@engineer_igb) 22 августа 2019 г.

Мария, "калинка" у вас получается куда лучше. — Александр (@gbxEMklyq01B3mc) 22 августа 2019 г.

Мария Захарова в 2016 году исполнила русский народный танец «Калинка» на приеме для журналистов в Сочи, когда проходил саммит Россия — АСЕАН. Даже 15-сантиметровые каблуки не помещали дипломату станцевать. Также официальный представитель МИД РФ отмечала, что выбрала платье в восточном стиле, чтобы «порадовать азиатских коллег-журналистов».

Мария Захарова зажигает! Калинка на шпильках! pic.twitter.com/9Z6gDyK1TY — Асаф Хакимзянов (@1ashaki) 20 мая 2016 г.

молодчага, на таких шпильках так выплясывать — Небольшой снег (@wwest947) 19 мая 2016 г.

Молодец Мария!И умна,и хороша,и за словом в карман не полезет!Так ещё и танцевать умеет!Умница!А завистники пусть захлебнутся — елена благушина (@papilosha) 19 мая 2016 г.

Вот молодец!???? — Kseniya Trukhacheva (@Xseniya51) 19 мая 2016 г.