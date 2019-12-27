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17:46   27 Декабря 2019
Медиа

Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

Ударно работаем — ударно отдыхаем! Написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Instagram и добавила видео с новогоднего корпоратива. Российские дипломаты станцевали твист.

 

 

 

 

 

 

Действительно, в августе на молодежном образовательном форуме «Машук-2019» Мария Захарова станцевала лезгинку. Тогда официальный представитель МИД РФ отметила, что научилась лезгинке прямо на форуме. По ее словам, одну из секций посвятили кавказским танцам.

 

 

 

 

 

 

Мария Захарова в 2016 году исполнила русский народный танец «Калинка» на приеме для журналистов в Сочи, когда проходил саммит Россия — АСЕАН. Даже 15-сантиметровые каблуки не помещали дипломату станцевать. Также официальный представитель МИД РФ отмечала, что выбрала платье в восточном стиле, чтобы «порадовать азиатских коллег-журналистов».

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#захарова #видео #мид рф #танцы

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