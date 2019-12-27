«Невские Новости» рассказали о самых ярких скандалах года с оппозицией Петербурга

Уходящий 2019 год был наполнен различными политическими событиями и, в частности, скандалами. Участниками политических скандалов нередко становились оппозиционные политики, удивившие горожан не только непристойным поведением, но и преступлениями.

В центре внимания в 2019 году оказался депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник. Его не раз заставали врасплох за курением больно напоминающем употребление марихуаны. Петербуржцы возмутились подозрительным поведением Резника и потребовали у него сдать анализы на наркотики. От чего депутат, конечно же, отказался, несмотря на составленную неравнодушными петицию.

«Нас, жителей города, в котором Резник предлагает и принимает важные для жизни петербуржцев законы, глубоко возмущает его наркозависимость. Мы выражаем подозрение, что Резник мог неоднократно находиться в неадекватном состоянии наркотического опьянения во время принятия решений, затрагивающих жизни каждого петербуржца. Мы не хотим зависеть от наркомана! Наркомания и депутатство не могут быть совместимы. Более того, Резник является председателем комиссии Заксобрания по образованию, культуре и науке. Он работает с молодежью и подает ей пагубный пример алкогольной и наркотической зависимости», — говорилось в ее тексте.

История с Резником не кажется завершенной, ведь через полгода после первых событий, где он был уличен в неоднозначном курении, он по собственной воле покинул пост председателя комиссии по образованию, культуре и науке.

Вторым и одним из наиболее ярких стал скандал с депутатом и преподавателем политологии в РГПУ им. Герцена Борисом Вишневским. Студентки пожаловались на сексуальные домогательства с его стороны. Так, одна из его бывших учениц написала письмо с признанием в редакцию издания Nation News, где обо всем и рассказала.

«Когда я, в 2014 году, была студенткой РГПУ имени Герцена, Вишневский домогался меня и моих сокурсниц. Для нас стало полнейшей неожиданностью, что он до сих пор преподаёт в нашем университете и имеет власть над студентами. Борис Лазаревич специально выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить», — написала она.

Самым эпатажным стал скандал вокруг члена движения «Весна», сторонника Алексея Навального Владимирв Казаченко. В телефоне 14-летней школьницы, которую задержали по подозрению в хранении наркотиков, обнаружили видеозапись с оргией, в которой главную роль играет Казаченко. Известно, что он с несовершеннолетними подружками нюхал белый порошок, а затем записывал на видео развратные действия сексуального характера.

Примечательно, что большинство сцен сняты именно на фоне плакатов Навального, с его лозунгами и предложениями. Участники оргии не скрывали, что «занюхивали» прямо с плакатов блогера. Но главное, что Казаченко сам рассказал о том, что он больше всего любит и к каким порокам склонен. Молодой человек записал видео, где он сидит за столом и признается в своих настоящих слабостях.

«Значит, я люблю две вещи: классическую музыку, секс, и третье же есть — «Мефедрон». Без долгих разговоров, без долгих раздумий», — сказал он.

Против активиста следователи возбудили уголовное дело по статье «развратные действия», — пишут «Невские Новости».

Активисты-«навальнисты» выпустили фейковый ролик и выплатили штраф. Дело в том, что во время предвыборной кампании в Петербурге члены ФБК (признан иноагентом) с целью провокации выпустили видео, где приводятся мнимые доказательства фальсификаций, якобы совершенных в рамках избирательной кампании Александра Беглова. Но 11-минутный ролик показал лишь то, как женщины на участке подготавливают шаблонные бланки, на которых не было никаких подписей. Скорее всего «расследование» было рассчитано на невнимательность зрителей.

Кроме того соратница блогера Навального также была поймана на клевете, когда обвинила директора по АХЧ Гимназии № 61 Выборгского района Петербурга Елену Орлову. Гусева обвинила ее в фальсификации подписей и якобы засняла на видео, однако если присмотреться внимательно, то между женщиной на видео и Орловой общего ничего нет. Суд приговорил Гусеву к штрафу в размере 50 тысяч рублей за моральный вред, который она нанесла директору гимназии.

Под пристальным наблюдением общественности также оказались муниципалы-оппозиционеры, которые на своем заседании сняли портреты Путина и Беглова, а на своем столе разместили флаг ЛГБТ-сообщества. Глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров раскритиковал размещение флага сексуальных меньшинств, выставленного на заседании. Он подчеркнул, что в муниципалитет приходят ветераны, дети и лидеры общественного мнения, которым может быть неприятен данный флаг на столе.

Выделился и депутат Владимир Волохонских, не пожелавший держать на стене портреты российского президента и губернатора Петербурга. Народный избранник сам рассказал, что сделал «фигню».

«Всегда мечтал сделать эту фигню. Сегодня у нас было первое заседание муниципального совета. Я объявил, что у меня есть стилистические претензии к нашему заседанию. И снял со стены портреты Путина и Беглова», — написал он в Facebook.

Первым на это отреагировал глава муниципалитета Павел Швец, он вернул портреты на место и подчеркнул, что народные избранники должны уважать все ветви власти.