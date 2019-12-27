Новый исторический максимум поставил индекс Мосбиржи в ходе торгов 27 декабря. Так, по данным на 16.18 по московскому времени он достиг 3050,64 пункта.

Рост с момента закрытия предыдущей сессии составил 0,63 процента. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,9 процента и достиг отметки в 1548,74 пункта.

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3050 пунктов. Это новый исторический максимум:https://t.co/TFNiYXx7X4 pic.twitter.com/jRVrSgigeJ — ТАСС (@tass_agency) December 27, 2019

В целом, лидерами по росту на этих торгах стали «Россети», «Русарго» и «Русал». Их прибавка составила 2,13, 1,98 и 1,82 процента соответственно. Хорошие новости и в валютной сфере — рубль крепнет по отношению к доллару. Так, курс американской валюты упал на 0,3 процента и составил 62 рубля и три копейки. Евро же, напротив, вырос на 0,19 процента до 69 рублей и 18 копеек.