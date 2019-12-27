Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

 Путин одобрил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Путин одобрил новую Доктрину продовольственной безопасности России
Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

 Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований
Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

«Хипстерский табаско» убрали с продажи из-за угрозы взрыва упаковки

«Хипстерский табаско» убрали с продажи из-за угрозы взрыва упаковки
СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

СМИ рассказали о самых громких провалах «оппозиции» в 2019 году

 Путин одобрил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Путин одобрил новую Доктрину продовольственной безопасности России
Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

 Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований
Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

Россияне оценили предновогодний танец Захаровой

«Хипстерский табаско» убрали с продажи из-за угрозы взрыва упаковки

«Хипстерский табаско» убрали с продажи из-за угрозы взрыва упаковки
17:02   27 Декабря 2019
Россия

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Новый исторический максимум поставил индекс Мосбиржи в ходе торгов 27 декабря. Так, по данным на 16.18 по московскому времени он достиг 3050,64 пункта.

Рост с момента закрытия предыдущей сессии составил 0,63 процента. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,9 процента и достиг отметки в 1548,74 пункта.

В целом, лидерами по росту на этих торгах стали «Россети», «Русарго» и «Русал». Их прибавка составила 2,13, 1,98 и 1,82 процента соответственно. Хорошие новости и в валютной сфере — рубль крепнет по отношению к доллару. Так, курс американской валюты упал на 0,3 процента и составил 62 рубля и три копейки. Евро же, напротив, вырос на 0,19 процента до 69 рублей и 18 копеек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#рекорд #индекс #мосбиржа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...