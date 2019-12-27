Твист в исполнении Захаровой на корпоративе МИД РФ попал на видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила у себя в Instagram видео, где она танцует на новогоднем корпоративе. Видеозапись разлетелась по Сети в пятницу, 27 декабря.

Российский дипломат, публикуя пост в своем аккаунте с роликом, сообщила, что танцует твист вместе со своим заместителем. На кадрах заметно присутствие музыкального сопровождения на заднем плане.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — написала Захарова на странице в социальной сети.

Ранее официальный представитель МИД была замечена, когда танцевала лезгинку и «Калинку».