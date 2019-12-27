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17:08   27 Декабря 2019
Россия

Твист в исполнении Захаровой на корпоративе МИД РФ попал на видео

Твист в исполнении Захаровой на корпоративе МИД РФ попал на видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила у себя в Instagram видео, где она танцует на новогоднем корпоративе. Видеозапись разлетелась по Сети в пятницу, 27 декабря. 

Российский дипломат, публикуя пост в своем аккаунте с роликом, сообщила, что танцует твист вместе со своим заместителем. На кадрах заметно присутствие музыкального сопровождения на заднем плане. 

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — написала Захарова на странице в социальной сети.

Ранее официальный представитель МИД была замечена, когда танцевала лезгинку и «Калинку». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #мид рф #общество

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