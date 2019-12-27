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17:30   27 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт назвал присутствие военной полиции РФ в сирийском Тель-Тамре жизненно необходимым

Эксперт назвал присутствие военной полиции РФ в сирийском Тель-Тамре жизненно необходимым

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с «ПолитРоссией» выразил мнение, что США провоцируют военную полицию РФ в Сирии, чтобы воспрепятствовать установлению мира на севере страны.

Ранее информационная сеть Rojava Network сообщила,что американские военные заблокировали российский военный патруль в районе поселка Тель-Тамр в провинции Хасака на северо-западе Сирии. Военных США не смутило, что регион контролируют РФ и Сирия.

Российские патрульные и американские военные не первый раз конфликтуют в Сирии. Ранее целая колонна США пыталась попасть на территорию авиабазы РФ в городе Камышлы, в результате чего жители расположенной на подъезде к аэродрому деревни Зибана просто забросали солдат США камнями.

Накануне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) рассказала о состоявшемся накануне столкновении между американцами и россиянами — все в том же Тель-Тамре.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов заметил, что стычки между американскими военными и российскими патрулями происходят самых проблемных населенных пунктах севера Сирии. Он напомнил, что именно в Тель-Тамре курдские бандформирования особенно противились соблюдению условий российско-турецкого меморандума и отказывались освобождать территории.

«Поэтому присутствие там наших патрулей жизненно необходимо», — объясняет эксперт.

Шаповалов напомнил, что США в Сирии занимаются исключительно дестабилизацией. Эксперт считает, что американцы могут сознательно провоцировать российскую военную полицию с целью создания дополнительной напряженности в регионе.

 «Ровно для этого же американские военные и пытаются провоцировать наших полицейских – чем неспокойнее в регионе, тем лучше», – считает политолог.

Эксперт уверен, что Москва и Дамаск обратят на это внимание мирового сообщества и поднимут вопрос о нелегитимном характере американского присутствия в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #военная полиция

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