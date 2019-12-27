2019 год показал, каких законов еще не хватает России

В уходящем 2019 году депутаты Госдумы приняли более 500 законов, отложив на рассмотрение более тысячи законопроектов. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин назвал основным приоритетом законодательное обеспечение посланий президента и констатировал, что парламент с этой задачей справился на 81%. Однако общественная дискуссия свидетельствует о необходимости и далее заполнять правовые пробелы по остросоциальным вопросам. «Политика сегодня» составила топ самых нужных для России инициатив, которые находятся на стадии «нулевых чтений» — обсуждения в обществе.

Массовые беспорядки

Летящие минувшим летом в сотрудников правопорядка куски асфальта, урны, взрывпакеты, бутылки со стороны участников массовых беспорядков в Москве дали повод для разговоров об ужесточении законодательства. Комментируя несанкционированный митинг в центре столицы, глава президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой сетовал, что провокаторы получили только по десять суток:

«Как боевой офицер, я бы сказал: за то, что подняли руку на тех, кто защищает граждан, защищает страну — таких ответных мер мало. Таким молодчикам надо давать такой ответ по всей строгости закона, чтобы неповадно было <…>, чтобы даже не думали руку поднять на тех, кто и так каждый день, рискуя жизнью, выполняет свой долг перед страной».

Той же позиции придерживался президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин, допуская, что излишне либеральное законодательство обернется в России украинским сценарием.

«Введение именно уголовной ответственности в отношении организаторов и провокаторов поможет правоохранительным органам вовремя пресекать подобного рода провокации и попытку сделать Майдан в России», — подчеркивал политолог.

Глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению внешнего вмешательства в российские внутренние дела Андрей Климов высказывался о специальных местах для проведения митингов, где требующие политических свобод не помешают движению автотранспорта и пешеходам. Сенатор ссылался на опыт столицы ЕС — Брюсселя:

«Там вы можете делать то, что вам хочется, только на определенных пространствах, а выход за них заблокирован. Я сам видел колючую проволоку, ежи и видел людей с боевыми скорострельными винтовками. Это надо иметь в виду. У нас ничего подобного нет, и, надеюсь, не понадобится. Но в законе это все должно быть четко зафиксировано».

Избирательная реформа

Летние беспорядки в Москве обернулись также широкими дискуссиями об избирательной реформе. Звучали голоса ввести уголовную ответственность за подписи «мертвых», которые собирали некоторые кандидаты в кандидаты, отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, но к серьезнгым переменам председатель ЦИК Элла Памфилова не готова. На расширенном заседании Научно-экспертного совета Центризбиркома в октябре она разве что, что согласилась, что «назрели горячие проблемы, которые надо решать вне зависимости от политических вопросов». В первую очередь это процедура сбора и проверки подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Так называемый муниципальный фильтр.

«Пресловутый муниципальный фильтр необходимо корректировать, чтобы не отсекались реальные конкуренты, а отсекался только криминал, а также городские и сельские сумасшедшие», — сказала глава ЦИК.

Корректировка, по мнению Памфиловой, предполагает создание специальных помещений, куда смогут прийти избиратели и оставить свои подписи, не опасаясь за сохранность персональных данных. Также председатель предложила максимально задействовать портал госуслуг, где тоже можно собирать подписи, а также сократить объем сведений об избирателях. Помимо этого, Памфилова предложила назначать наблюдателей «без предварительных уведомлений» и укрепить вертикаль власти ЦИК, чтобы сократить количество злоупотреблений на местах.

«Основной посыл в том, что если ЦИК отвечает за весь избирательный процесс в стране, значит, у нас должны быть соответствующие этой ответственности полномочия и возможность оперативно предупреждать возможность злоупотреблений», — аргументировала она.

Facebook и Twitter

Цензуру администрации сервиса обмена короткими сообщениями наглядно продемонстрировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он составил топ-10 наиболее резонансных блокировок российских аккаунтов Twitter, куда вошли, к примеру, сайт Россотрудничества, аккаунт посольства России в Сирии, RT, аккаунты журналистов и блогеров.

«Мы инициируем масштабную кампанию давления на Twitter. Хотим прозрачных правил игры», — сказал Малькевич.

«Играть по правилам» как с Twitter, так и с Facebook российская исполнительная власть не может. Американские соцсети пока оставляют без внимания многочисленные призывы открыть представительства в РФ. В случае появления политической рекламы в день тишины и или откровенных призывов к массовым беспорядкам, в чем обвиняли Deutsche Welle, проблему вынужден решать МИД РФ.

«Мы можем выписать любой штраф Facebook, но их офисы находятся за пределами России. Мы должны заставить эти компании официально зарегистрировать свои представительства в нашей стране. Если этого не будет, то и разговаривать не о чем», — подчеркивал Малькевич.

Штраф в 700 тысяч рублей, которые Google в России заплатил за отказ удалять ссылки на запрещенные ресурсы из выдачи, в сравнении с 5 миллиардами евро взыскания с поисковика в Евросоюзе, заставила задуматься общественников о повышении расценок. Но пока звучали только громкие слова, до законодательной инициативы дело так и не дошло.

Больше денег регионам

Не городские и не сельские сумасшедшие, а прошедшие муниципальный фильтр и чистые перед законом народные избранники во главе субъектов РФ неоднократно сетовали на необходимость отправлять в федеральный бюджет значительную часть налогов.

«В прошлом году наша область с населением в 1 миллион 100 тысяч человек перечислила в федеральный бюджет налогов больше, чем Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и Республика Алтай – пять сибирских регионов вместе взятые. Нужно изменить эти правила», — поднял проблему межбюджетных отношений с трибуны Совфеда глава Томской области Сергей Жвачкин.

На несправедливость капиталистического императива сетовал губернатор республики Хакасия тогда еще в статусе кандидата Валентин Коновалов, призывая собственников промышленных предприятий пополнить региональный бюджет.

«Мои земляки не понимают, почему активы, которые создавались трудом нескольких поколений, регистрируются в Москве или офшорах? Почему экологии Хакасии и здоровью жителей наносится огромный ущерб, который почти не компенсируется?», — задавал коммунист вопросы олигархам Олегу Дерипаске и Андрею Мельниченко.

Закон о домашнем насилии

Дискуссия вокруг концепции закона «о профилактике семейно-бытового насилия», опубликованной на сайте Совфеда, разгорелась в ноябре. Из документа следует, что авторы планируют закрепить ряд новых видов насилия. Например, психологическое и экономическое. В части последнего аргументы критиков сводятся к тому, что жена в праве потребовать у Фемиды защиты, если муж отказывается, например, купить ей новые сапоги. С формулировкой «явная антисемейная направленность» документ не поддержала РПЦ.

«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции дал понять, что документ нужно хорошенько обдумать.

«Нужен ли этот закон? Давайте спокойненько это обсуждать в общественности», — призвал он.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина, столкнувшись с угрозами со стороны православных фундаменталитсов «Сорок сороков», отступать явно не собирается. Она заявила, что заручилась поддержкой главы МВД Владимира Колокольцева и работает над поправками. На критику об антисемейной направленности закона напоминает о проблеме демографии: