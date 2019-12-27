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20:06   27 Декабря 2019
Весь мир

Фейк o рукопашной между русскими и американцами связали с кражей сирийской нефти Штатами

Фейк o рукопашной между русскими и американцами связали с кражей сирийской нефти Штатами

Минобороны России опровергло сообщения «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) о рукопашном бое в сирийской Хасаке между российскими и американскими военными.

«Примитивный фейк», — отметили в Минобороны, подчеркнув месторасположение штаб-квартиры SOHR.

SOHR, позиционирует себя сирийским, но базируется в Британии. С Туманного Альбиона 26 декабря они разглядели стычку между американскими и российскими солдатами в сирийском городе Тель-Тамр. Якобы несколько американских солдат вместе с переводчиком США пытались выяснить у местных, что о них думают. Местные к американцам оказались «как-то не очень», а проходившие мимо русские и вовсе на руках объяснили выходцам из Штатов, что им тут не рады.

Издание «Русская весна» связалось с одним и военных в САР. Он подтвердил факт инцидента между военными двух стран в курдском районе Тель-Тамер в 30 километрах от Хасаки. Однако ничего серьезного не произошло и никакой разрекламированной SOHR драки на самом деле не было.

«[Со стороны SOHR] это обычная кампания по дезинформации, — в беседе с «Политикой Сегодня» заметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — Для того, чтобы сформировать образ врага из России, потому что <…> в этом случае Россия [для США] – реальный, а не мифический враг. И все многочисленные информационные кампании по формированию образа России в качестве врага имеют право на существование, как и имеет право на существование тот огромный беспрецедентный военный бюджет, который в настоящее время принят в Соединенных Штатах».

Фейк o рукопашной между русскими и американцами связали с кражей сирийской нефти Штатами

Оборонный бюджет США на 2020-ый – 738 миллиардов долларов. Эта в 16 раз больше, чем у Минобороны России, и сопоставимо с тратами на армию всех стран остального мира. Чтобы американские налогоплательщики не задавали вопросов Пентагону и нужен образ врага. Шаповалов не считает, что России стоит вступать с США в гонку бюджетов. Эффективнее, на его взгляд, выглядит асимметричный ответ.

«Бороться правдой. Эта правда состоит в том, что Россия не является врагом для Соединенных Штатов, точнее — не воюет с США. Россия восстанавливает мир и порядок в Сирии. Непонятно только, что там делают американцы. Похоже, что американцы просто крадут сирийскую нефть», — заметил эксперт.

Ранее в исключительно прагматическом интересе к Сирии признавался президент США Дональд Трамп, отказываясь выводить американских военных с нефтяных полей на восточном берегу Евфрата.

«Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — говорил он.

Честность Трампа оценили в Дамаске и изучают возможность подать в суд на США за воровство нефти. По данным Минобороны РФ, доходы от контрабанды сирийской нефти ежемесячно приносят Штатам 30 миллионов долларов. Прибылью американцы делятся с курдскими боевиками, которые помогают им красть богатство народа Сирии.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сша #сирия #весь мир #шаповалов

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