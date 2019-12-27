ВДВ пополнятся 18 новыми формированиями в 2020 году

Воздушно-десантные войска в России пополнятся 18 новыми формированиями в следующем году. Об этом сообщил в пятницу, 27 декабря, командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА Новости.

Выступая на селекторном совещании в Минобороны, Сердюков рассказал о главных задачах, которые предстоит решить в 2020 году. Речь зашла о пополнении ВДВ новыми формированиями.

«В 2020 году предстоит решить ряд важнейших задач, основной из которых является дальнейшее наращивание боевых возможностей войск, в том числе формирование 18 воинских частей и подразделений», — цитирует агентство генерала-полковника.

Он также добавил, что в текущем году все мероприятия плана деятельности воздушно-десантных войск были выполнены в полном объеме.