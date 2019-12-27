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16:38   27 Декабря 2019
Россия

Спутник «Меридиан-М» с Плесецка запустят в январе 2020 года

Спутник «Меридиан-М» с Плесецка запустят в январе 2020 года

Министерство обороны РФ запустит очередной спутник «Меридиан-М» с космодрома Плесецк в январе будущего года. Об этом рассказал командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко в пятницу, 27 декабря.

Ранее СМИ писали, что космический пуск в январе с космодрома Плесецк станет первым в 2020 году.

На селекторном совещании в военном ведомстве Головко отметил, что в 2019 году на космодроме Плесецк закончилась модернизация стартового комплекса номер три. Первый пуск с него проведен 11 декабря текущего года. Запуск космического аппарата «Глонасс-М» также завершился успешно, отметил генерал-полковник.

«Очередной запуск космического«Меридиан-М» запланирован в январе 2020 года», — доложил Головко.

Он добавил, что с принятием стартового комплекса в эксплуатацию в следующем году появится возможность проводить до 20 запусков космических аппаратов ракетами-носителями «Союз-2» с космодрома Плесецк.

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Автор: Арсений Аскольский
#плесецк

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