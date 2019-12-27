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16:53   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Авиакатастрофа в Алма-Ате могла произойти из-за неисправности самолета и ошибки пилота

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, что при взлете самолет несколько раз хвостом задел посадочную полосу. Среди возможных причин он назвал техническую неисправность и ошибку пилота. Об этом сообщает ТАСС.

«Версии предварительные … Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины», — сказал заместитель премьер-министра Казахстана.

По словам Скляра, на данный момент Комитет гражданской авиации и Управление по расследованию авиапроисшествий Казахстана расследуют произошедшее и выясняют детали эксплуатации самолета. Также специалисты узнают, случались ли раньше авиационные инциденты с этим судном.

«Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследований», — добавил он.

Роман Скляр подчеркнул, что для расследования планируется привлечь специалистов из Международного авиационного комитета. По его словам, «самописцы будут расшифровываться при участии этой международной организации».

Авиакатастрофа произошла в Казахстане 27 декабря, самолет компании Bek Air разбился неподалеку от аэропорта Алма-Аты почти сразу после взлета. По словам выживших пассажиров, судно несколько раз набирало и теряло высоту, а затем послышался страшных звук и показалось, что он приземлился. На самом же деле самолет врезался в строящееся бетонное строение, его разломило пополам, однако взрыва не произошло. На борту Fokker-100 находились 93 пассажира, из которых 12 погибли, остальные получили ранения. Среди пассажиров судна не было россиян.

 

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Автор: Галина Кандинская
#авиакатастрофа #казахстан

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