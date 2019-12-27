Аналитик считает, что Италия продолжит сотрудничать с РФ в вопросе беженцев из Сирии

Военный аналитик Иван Коновалов оценил перспективы российской помощи Италии в вопросе сирийских беженцев. Он поговорил на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

Специалист напомнил, что президент России Владимир Путин накануне, 26 декабря, поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В частности, они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Как отметил аналитик, Москва готова к диалогу и совместной работе над сирийским урегулированием, а для официального Рима вопрос эмиграции беженцев САР стоит достаточно остро.

«Поэтому для Италии это [достижение мира в арабской республике] тоже вопрос серьезный, поскольку они хотят прекращения конфликта, чтобы уже люди возвращались домой, и единственный, кто это делает и уже фактически сделал, — это Россия», — заметил собеседник агентства.

Эксперт указал на логичность того, что итальянский лидер обсуждает сирийскую проблематику именно с российским президентом.

«Потому что Россия — это единственная страна, которая отвечает за свои действия. Если российское руководство дает слово что-то сделать, то обязательно это выполняется без всякого лавирования, как это делают США», — пояснил собеседник агентства.

Насчет Европейского союза, частью которого является Италия, аналитик решил промолчать, так как он не делает абсолютно никаких полезных шагов в данной проблематике. По его словам, итальянские власти не видят в ЕС той поддержки, которую нашли в России.