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16:38   27 Декабря 2019
Россия

Аналитик считает, что Италия продолжит сотрудничать с РФ в вопросе беженцев из Сирии

Аналитик считает, что Италия продолжит сотрудничать с РФ в вопросе беженцев из Сирии

Военный аналитик Иван Коновалов оценил перспективы российской помощи Италии в вопросе сирийских беженцев. Он поговорил на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

Специалист напомнил, что президент России Владимир Путин накануне, 26 декабря, поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В частности, они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Как отметил аналитик, Москва готова к диалогу и совместной работе над сирийским урегулированием, а для официального Рима вопрос эмиграции беженцев САР стоит достаточно остро.

«Поэтому для Италии это [достижение мира в арабской республике] тоже вопрос серьезный, поскольку они хотят прекращения конфликта, чтобы уже люди возвращались домой, и единственный, кто это делает и уже фактически сделал, — это Россия», — заметил собеседник агентства.

Аналитик считает, что Италия продолжит сотрудничать с РФ в вопросе беженцев из Сирии

Эксперт указал на логичность того, что итальянский лидер обсуждает сирийскую проблематику именно с российским президентом.

«Потому что Россия — это единственная страна, которая отвечает за свои действия. Если российское руководство дает слово что-то сделать, то обязательно это выполняется без всякого лавирования, как это делают США», — пояснил собеседник агентства.

Насчет Европейского союза, частью которого является Италия, аналитик решил промолчать, так как он не делает абсолютно никаких полезных шагов в данной проблематике. По его словам, итальянские власти не видят в ЕС той поддержки, которую нашли в России.

«Поэтому обсуждать этот вопрос — в этом нет ничего необычного, и я думаю, что эти обсуждения будут продолжаться», — подытожил Коновалов.

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Автор: Анна Манц
#италия #сирия #беженцы #сар #сирийский конфликт

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