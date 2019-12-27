Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком

СК РФ возбудил второе уголовное дело после аварии с автобусом в Липецкой области, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 27 декабря.

Уточняется, что дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что полиция задержала водителя опрокинувшегося автобуса. На 60-летнего мужчину возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Авария с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси произошла на 356-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области 25 декабря. В автобусе было 17 человек, 15 из которых выбрались из салона самостоятельно. Восемь человек, среди которых ребенок, пострадали. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.