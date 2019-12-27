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16:28   27 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

Танк Т-62 оснастили мощной лобовой броней, которую не каждая установка может пробить. Об этом в комментарии Nation News заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, нужно понимать, что несокрушимых танков нет. Тут все зависит от мастерства тех, кто запускает ракету, и тех, кто находится в танке.

Ранее удар американской ракеты TOW по танку Т-62 в Сирии обнародовали в интернете. Танк правительственных войск Сирии атаковали боевики. Управляемый снаряд попал по центру корпуса советского танка, экипаж контузило, но все выжили.

«Т-62 трудно сравнить с современными аналогами, но мы видим, что это по-прежнему хороший танк. Для стран третьего мира это очень хороший вариант для ведения военных действий», — заметил эксперт.

В провинции Идлиб продолжаются вооруженные столкновения правительственных войск и террористов. По информации Twitter-канала AbdoZehn, бои развернулись на подступах к населенному пункту Абу-Джурайф. По словам Литовкина, операция проходит трудно, потому что в Идлибе остались не только боевики, но и беженцы.

«Боевики смешались с населением, и поэтому с ними сложно бороться. Турция взяла на себя обязательство отделить боевиков от беженцев и мирного населения, но до сих пор не выполнила эту задачу, и сирийская правительственная армия вынуждена взять это на себя», — объяснил эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
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