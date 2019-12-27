Свыше четверти магазинов России не принимают карты

Почти 30 процентов торговых точек России до сих пор работают только с наличными деньгами, не принимая оплату банковской картой, следует из опубликованного 27 декабря обзора Сбербанка.

«В России, по нашей оценке, более четверти предприятий (27 процентов) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные», — указано в публикации.

Согласно данным организации, на такие магазины приходится только девять процентов расходов россиян. Вместе с тем, доля безналичных расчетов продолжает расти — с января по ноябрь текущего года свыше половины торговых сделок были оплачены картой. Увеличилось и число регионов, в которых безналичная оплата превалирует над «традиционным» способом расчетов.

Несмотря на рост этих показателей, аналитики отмечают ранние признаки того, что распространение безналичной оплаты замедляется.