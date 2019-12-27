Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 декабря.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что встреча проходила при участии Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Валентины Матвинеко, Антона Вайно, Николая Патрушева, Владимира Колокольцева, Сергея Шойгу, Александра Бортникова, Сергея Нарышкина, Сергея Лаврова и Сергея Иванова.

Во время совещания члены Совбеза РФ обсуждали вопросы социально-экономического развития, а также ситуацию в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе. Кроме этого, было уделено внимание положению дел в Ливии.

«Участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», — уточнил Песков.

Путин, беседуя с участниками совещания, напомнил о важности бесперебойной работы министерств и ведомств во время длительных новогодних праздников, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что протурецкие террористы открыли четыре рекрутских центра в Сирии для отправки молодежи в Ливию.Турция стала избавляться от террористических бандформирований в САР после того, как САА окружила провинцию Идлиб. Боевиков, которые больше не нужны в Сирии, Анкара перебрасывает на территорию Ливии, чтобы участвовать в боевых действиях вместе с членами так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Турция фактически стала основным государством, угрожающим интересам Ливии. Она препятствует становлению страны, вмешиваясь во внутренние дела, а также поставляет боеприпасы, оружие и террористов.