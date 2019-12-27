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Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

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 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

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15:54   27 Декабря 2019
Россия

Путин подарил 12-летней девочке из Обнинска щенка золотистого ретривера

Путин подарил 12-летней девочке из Обнинска щенка золотистого ретривера

Российский лидер Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера. Он нужен девочке для терапии. Об этом сообщает правительство Калужской области в пятницу, 27 декабря.

Власти региона торжественно вручили Кате подарок. Отмечается, что в семье Папановых четверо детей. Старшая дочь находится на индивидуальном обучении в школе-интернате. Отец семейства обратился к главе государства от ее имени и попросил золотистого ретривера или лабрадора.

Как отметили в калужском правительстве, общение с животными поможет Кате в терапии, которую рекомендовали врачи.

Ранее пятикласснику Арсению из Красноярска также подарили от президента РФ золотистого ретривера.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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