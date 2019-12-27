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15:48   27 Декабря 2019
Весь мир

Сирийские дети не остались без новогодних подарков благодаря военным из РФ

Сирийские дети не остались без новогодних подарков благодаря военным из РФ

Военнослужащие ВС РФ, которые дислоцированы в Дамаске, провели благотворительную акцию и поздравили с наступающим Новым годом сирийских детей. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в городе есть онкологический госпиталь имени Эль-Байрони, где лечатся дети, поэтому российские военные единогласно решили передать им новогодние подарки. К мероприятию присоединились общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и председатель партии молодежи и строительства Сирии госпожа Бервин Ибрагиб.

Сирийские дети не остались без новогодних подарков благодаря военным из РФ

Дети и взрослые порадовались поздравлениям. Главный врач госпиталя Игаб Эль-Нуккари поблагодарил военных за поддержку. Ранее сирийские христиане праздновали Рождество Христово в католической церкви провинции Хасака. Даже несмотря на то, что порядка 40 процентов христиан уехали за границу из-за обстоятельств в регионе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #военные #подарки

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