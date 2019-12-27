Сирийские дети не остались без новогодних подарков благодаря военным из РФ

Военнослужащие ВС РФ, которые дислоцированы в Дамаске, провели благотворительную акцию и поздравили с наступающим Новым годом сирийских детей. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в городе есть онкологический госпиталь имени Эль-Байрони, где лечатся дети, поэтому российские военные единогласно решили передать им новогодние подарки. К мероприятию присоединились общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и председатель партии молодежи и строительства Сирии госпожа Бервин Ибрагиб.

Дети и взрослые порадовались поздравлениям. Главный врач госпиталя Игаб Эль-Нуккари поблагодарил военных за поддержку. Ранее сирийские христиане праздновали Рождество Христово в католической церкви провинции Хасака. Даже несмотря на то, что порядка 40 процентов христиан уехали за границу из-за обстоятельств в регионе.