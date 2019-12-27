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15:45   27 Декабря 2019
Россия

Больше всего россияне хотят услышать от Путина в Новый год добрые пожелания

Больше всего россияне хотят услышать от Путина в Новый год добрые пожелания

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) узнал у граждан России, чего бы они хотели услышать от президента Владимира Путина в его традиционном новогоднем обращении. Результаты опроса представили 27 декабря.

Выяснилось, что больше всего россияне ждут добрых и искренних поздравлений с Новым годом, а также пожеланий от главы государства. Немногим меньше людей надеются услышать о повышении качества жизни в стране, росте заработной платы и пенсионных выплат. Также респондентам было бы приятно узнать о проявлении заботы, прекращении роста цен и их снижении, отмене 20-процентого НДС. На последних местах оказались обещание мира, внимание к проблемам в сферах жилья, образования и медицины.

Предстоящее обращение президента планируют смотреть 72 процента опрошенных — на процент меньше, чем в прошлом году. Упало число тех, кто не собирается встречать Новый год вместе с российским лидером — 19 процентов против 23 в 2018-м.

Опрос «ФОМнибус» состоялся 22 декабря. Было опрошено полторы тысячи людей, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность — не выше 3,6 процента.

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Автор: Анна Манц
#путин #опрос #новый год #обращение

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