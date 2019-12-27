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15:46   27 Декабря 2019
Весь мир

Сирийская армия взяла под контроль деревни в южной части Идлиба

Сирийская армия взяла под контроль деревни в южной части Идлиба

Бойцам Сирийской правительственной армии удалось очистить от боевиков деревни и города в южной части провинции Идлиб, в том числе вернуть под контроль населенный пункт Сурман. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей

По данным агентства, САА в районе деревни Сурман разрушила позиции террористов, связанных с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой» и другими группировками. Военные в борьбе с радикалами использовали ракеты и артиллерию. Кроме этого, армейские подразделения окружили находящийся в регионе турецкий наблюдательный пункт. 

После длительных ожесточенных противостояний боевики понесли серьезные потери. Сирийская армия также разделалась с транспортными средствами и бронетехникой, которая принадлежала незаконным бандформированиям.

ФАН сообщает, что САА смогла взять под контроль стратегический город Ат-Тах, который расположен в юго-восточной части Идлиба, за счет чего сократилось расстояние до города Маарет ан-Нуман и международной трассы М5 между Алеппо и Дамаском.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #саа #политика #общество

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