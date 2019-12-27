Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России

Недавние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте в очередной раз доказывают, что сирийский кризис может разрешить только Россия. К такому выводу пришел профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

Владимир Путин и Джузеппе Конте недавно созвонились по телефону, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в частности «некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии» и Ливии. Данная тенденция в последнее время активно развивается, и европейские страны все чаще идут на контакт с Кремлем для обсуждения вариантов разрешения сирийского кризиса.

Бизнес-издание «Экономика сегодня» выяснило, как оценивает современную обстановку на международной арене в ключе данного вопроса профессор, политолог Юрий Почта.

«Европа видит, что Москва очертила четкие принципы своей внешней политики – она уважает суверенитет других стран, стремится погасить конфликты дипломатическим путем и борется с терроризмом во всех его проявлениях. Сначала игроки Ближнего Востока, а теперь и европейские политики это оценили – сирийский кризис постепенно слабеет, что уменьшает уровень угроз. Потому лидеры ЕС все чаще предпочитают "сверять часы" с Москвой по Ближнему Востоку – для них этот регион стал реальной проблемой», — рассказал эксперт.

В октябре 2019 года американский лидер Дональд Трамп вывел войска Соединенных Штатов из Сирии из-за военной операции, которую проводит Турция против террористических бандформирований курдов. Однако некоторое время спустя Трамп вернул войска на сирийские территории, объяснив это тем, что солдаты будут охранять нефтяные месторождения от боевиков ИГ*. На самом же деле Вашингтон активно разворовывает нефтяное богатство сирийцев, вывозя его из страны на продажу в другие государства целыми караванами автомобилей.

Россия и Сирия считают нахождение и поведение Соединенных Штатов в Сирии оккупацией независимого государства и разграблением ценных ресурсов. В это же время страны Европы просто игнорируют противоправное поведение США в регионе, делая вид, что все в порядке. Дамаск в связи с этим заявил, что намерен подать в суд на Штаты и потребовать прекратить разграбление и оккупацию.

«Коллективный Запад официально придерживается одностороннего подхода к ближневосточному вопросу – он навязан США. Американцы де-факто сейчас используют курдские бандформирования, чтобы любыми способами помешать мирному урегулированию в Сирии. При этом действуют эгоистично – без оглядки на европейских союзников. Вашингтону не важно, что тысячи беженцев хлынут в страны Евросоюза в поисках убежища и лучшей жизни, спасаясь от развязанных Штатами войн», — добавил Почта.

Эксперт также отметил, что Европе не выгодно затягивать сирийский кризис, ведь он только увеличивает количество проблем в этих странах. По его словам, сегодня ЕС уже понимает незаконность действий США и видит, что решить вопрос можно только при помощи России.

«Европейцы понимают, что только стабилизация Ближнего Востока, в первую очередь Сирии и Ливии, снимет самые серьезные для ЕС угрозы. Но у США достаточно политических и экономических рычагов, чтобы лишить должности любого политика ЕС, который рискнет перечить Белому дому. Однако и оставаться в стороне европейцы не могут – на кону их судьба и экономическое процветание … Москва же традиционно не отказывается от любых конструктивных переговоров и альянсов, которые могут укрепить мирные процессы и дать позитивные результаты», — заключил политолог.

* Организация запрещена на территории Российской Федерации.