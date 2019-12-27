США готовы на любые шаги, чтобы спасти от гибели терористов в Сирии — эксперт

Военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что США не должны вмешиваться в антитеррористическую операцию Сирийской арабской армии (САА) против боевиков в провинции Идлиб. Такое мнение он выразил в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Американский лидер Дональд Трамп обратился к Москве и Дамаску с призывом прекратить боевые действия против террористов в Идлибе. По его словам, местные жители якобы могут пострадать от действий подразделений САА. На деле же главу Белого дома беспокоят отнюдь не люди, а ячейки боевиков в провинции, уверен экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Эксперт отметил, что США должны не вмешиваться в трех- или четырехстороннюю ситуацию. Он также напомнил, что Идлиб — район напряженности.

«Естественно, боевики и исламисты просят США помочь им и хоть как-то воздействовать на Россию и Сирию, чтобы мы перестали их уничтожать», – отметил эксперт.

Правительство Сирии заранее сообщило о проведении операции поэтому у сирийцев была возможность покинуть регион. Американские заявления не представляют ценности, отметил эксперт. По его словам, США в очередной раз показали, что поддерживают террористов. Чтобы спасти их руководство готово на любые шаги, даже на похвалу Турции, подчеркнул собеседник издания.

Ране стало известно, что подразделения САА ликвидировали группу боевиков, которая базировалась в Идлибе. Кроме того, армия Дамаска разминирует объекты в населенных пунктах, где террористы прячут взрывчатку при отступлении.